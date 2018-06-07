Культурная программа ЧМ-2018: Театр имени Василия Качалова

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Казанском драматическом театре имени Василия Качалова покажут четыре спектакля.
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23 июня — «Глумов» Александра Островского.
26 июня — «Женитьба» Николая Гоголя.
28 июня — «Дядюшкин сон» Федора Достоевского.
Все спектакли начинаются в 18.00.
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