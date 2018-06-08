В Калифорнии разработали автомобильные номера с электронными чернилами

Предполагается, что электронные номера упростят процедуру обновления регистрационных данных машины.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Калифорнии проходят тест автомобильные номера на электронных чернилах. Чернила на основе E-ink будут выводиться на номерной дисплей, сообщает hightech.fm.

Предполагается, что электронные номера упростят процедуру обновления регистрационных данных машины, а также помогут увеличить распознаваемость водителя при помощи видеокамер. Также планируется, что в будущем на такие номера можно будет выводить рекламу.



Номерной знак будет полезен и для сотрудников полиции. Он будет свидетельствовать о местоположении автомобиля, а также о его скорости.