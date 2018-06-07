«Музейная регата 2018» пройдет в живописной акватории реки Волги

В регате примут участие спортсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). С 8 по 12 июня в акватории реки Волги пройдут Межрегиональные соревнования по парусному спорту среди крейсерских яхт «Музейная регата 2018», сообщает организаторы.



Открытие соревнований состоится 8 июня в 10.00 в Казанском яхт-клубе (пляж Локомотив). Регата соберет спортсменов из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.



Маршрут регаты начнется от пляжа Локомотив и далее пройдет по акватории реки Волги. Зрители могут наблюдать за ходом регаты с берега. Хороший вид для обзора соревнований откроется около села Печищи Верхнеуслонского района, расположенного на высоком берегу Волги. Болельщики и зрители также смогут наблюдать за ходом яхт с острова Свияжск.



Одной из целей проведения регаты является включение реки Волги в туристическую орбиту и привлечения внимание к историческому наследию региона.