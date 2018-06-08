В Альметьевском районе наградили лучших тружеников сельского хозяйства

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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Альметьевском районе состоялся конкурс мастерства тружеников сельского хозяйства, пишет газета «Знамя труда».
В этом году соревновались пахари, операторы машинного доения и технологи по воспроизводству крупного рогатого скота. Самому молодому конкурсанту Ансафу Султанову 17 лет. Он демонстрировал свое мастерство в машинном доении.
Состязания проходили в Бишмунчинском сельском поселении, 16 населенных пунктов боролись за победу. Помимо соревнований была организована концертно-развлекательная программа и работала полевая кухня, местные жительницы угощали блюдами национальной кухни. Все желающие также могли посмотреть выставку продукции личных хозяйств.
Механизаторы в состязаниях показали не только готовность техники к работе, но и как правильно пахать землю: на свал и развал. Операторы машинного доения демонстрировали санитарную подготовку и очистку молока. Технологи подготавливали коров к осеменению и делились своими знаниями в области теории.
Лениза Мустафина из «Чулпана» стала победительницей среди операторов машинного доения, Ирек Муллаянов (ООО «Ярыш») стал лучшим технологом по воспроизводству стада в районе. Среди школьников первое место досталось Алине Мустафиной (ООО «Васильевское»). В конкурсе механизаторов первое место завоевал представитель ООО «Ярыш» Андрей Барсуков, а по готовности техники победил Вячеслав Кузнецов (ООО «Союз-Агро»).
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В регате примут участие спортсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.
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