В Альметьевском районе наградили лучших тружеников сельского хозяйства

В этом году соревновались пахари, операторы машинного доения и технологи по воспроизводству крупного рогатого скота.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Альметьевском районе состоялся конкурс мастерства тружеников сельского хозяйства, пишет газета «Знамя труда».



В этом году соревновались пахари, операторы машинного доения и технологи по воспроизводству крупного рогатого скота. Самому молодому конкурсанту Ансафу Султанову 17 лет. Он демонстрировал свое мастерство в машинном доении.



Состязания проходили в Бишмунчинском сельском поселении, 16 населенных пунктов боролись за победу. Помимо соревнований была организована концертно-развлекательная программа и работала полевая кухня, местные жительницы угощали блюдами национальной кухни. Все желающие также могли посмотреть выставку продукции личных хозяйств.



Механизаторы в состязаниях показали не только готовность техники к работе, но и как правильно пахать землю: на свал и развал. Операторы машинного доения демонстрировали санитарную подготовку и очистку молока. Технологи подготавливали коров к осеменению и делились своими знаниями в области теории.



Лениза Мустафина из «Чулпана» стала победительницей среди операторов машинного доения, Ирек Муллаянов (ООО «Ярыш») стал лучшим технологом по воспроизводству стада в районе. Среди школьников первое место досталось Алине Мустафиной (ООО «Васильевское»). В конкурсе механизаторов первое место завоевал представитель ООО «Ярыш» Андрей Барсуков, а по готовности техники победил Вячеслав Кузнецов (ООО «Союз-Агро»).