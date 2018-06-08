В День России казанцы отхватят «Большой куш»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 12 июня у Центра семьи «Казан» пройдет большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Площадка откроется в полдень выступлениями творческих коллективов и рок-групп.
Первыми в День России для казанцев споют такие популярные коллективы, как рок-группа «Большой куш» и «Сильфред-СREW». В концерте также примут участие многие другие местные вокальные исполнители и хореографические ансамбли.
Весь день у Центра семьи будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых с конкурсами, спортивными состязаниями и мастер-классами. Праздник завершится в 18 часов.
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