Эльмира Зарипова поздравила татарстанцев с Днем социального работника

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова поздравила социальных работников республики с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого ею ведомства.
Она выразила благодарность работникам и ветеранам социальной сферы за нелегкий и необходимый обществу труд, чуткость и внимание к судьбам своих подопечных
Под пристальным вниманием работников социальной отрасли РТ находятся ветераны и инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, дети и пожилые люди, отметила Зарипова.
По словам министра, ежегодно помощь социальных служб получают более 180 тыс. татарстанцев. Около 1,7 млн жителей республики получают федеральные и республиканские меры социальной поддержки.
Поздравление завершается следующим образом: «От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в благородном труде! Пусть ваши компетентность, трудолюбие, душевное тепло и дальше служат на благо людям!»
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Ежегодно помощь социальных служб получают более 180 тысяч жителей республики.
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