Анфиса Чехова выиграла судебное разбирательство у собственного отца

Адвокатами Чеховой выступали Екатерина Гордон и Юля Юдина – члены юридической команды «Гордон и сыновья».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Ведущая Анфиса Чехова выиграла суд у собственного отца. Радостной новостью она поделилась в Instagram`e.



Отец Чеховой (его имя ведущая не стала называть) ушел к другой женщине, когда Анфиса была еще маленькой. Телезвезда рассказала, что мужчина бросил ее мать, оставив ее одну растить дочь. На протяжении жизни он не помогал ей алиментами. Отец дал обещание никогда не претендовать на жилье, с которого он съехал, но спустя 25 лет изменил свое решение.



Адвокатами Чеховой выступали Екатерина Гордон и Юля Юдина – члены юридической команды «Гордон и сыновья». Ведущая поблагодарила юристов, сказав, что они разрубили «кармический узел». Теперь, по ее словам, мама может вздохнуть свободно.



«Мне очень жалко, что мой папа не захотел решить все вопросы мирным путем, мне очень жалко, что в его сердце нет сострадания и любви, но он такой, какой есть, и спасибо ему за то, что есть я», – подытожила артистка.



Поклонники поддержали Чехову в семейном конфликте.



«Поздравляю! Счастья и здоровья мамочке, груз с плеч, это надо вам отметить», «Видела вашего папу по телевизору. Неприятный тип, уж извините», «Катя крутая. Здорово, что есть такие мощные женщины!!!!», «Отец ваш он ужасен, просто монстр! И нужно иметь огромное сердце чтоб простить и не держать обиды! Но общаться вы с ним точно не будете, да и не к чему это...», – высказали свое мнение подписчики.

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