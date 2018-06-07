В Сети появился трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине»

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures вышел первый дублированный тизер-трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине». Ролик опубликован 7 июня.
«Девушка, которая застряла в паутине» — это история-продолжение о девушке-хакере Лисбет Саландер и ее друге журналисте Микаэле Блумквисте.
Главные персонажи сталкиваются с преступной сетью в области IT-технологий и коррумпированными чиновниками.
В отличие от фильма «Девушка с татуировкой дракона» проект «Девушка, которая застряла в паутине» стала оригинальной картиной по одноименной книге Давида Лагеркранца.
Режиссером ленты выступил Федерико Альварес («Острые козырьки», «Не дыши»), над адаптацией романа работали Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»), а также Джей Басу («Монстры 2: Темный континент») и сам Альварес. Продюсером проекта стал Дэвид Финчер.
В главных ролях картины снялись Клэр Фой, Сильвия Хукс, Камерон Бриттон и другие. Премьера фильма в России запланирована на 8 ноября этого года.
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