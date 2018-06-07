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Французы привезли в Казань «Молодую девчушку» и до неузнаваемости изменили песню про Волгу

Татар-информ

7 июня 2018, 22:46

Культура

Французы привезли в Казань «Молодую девчушку» и до неузнаваемости изменили песню про Волгу

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Фото: Рамиль Гали

В Казанской ратуше выступлением квартета «Old and New Songs» завершился III сезон фестиваля «Hotel de ville».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Казанской ратуше завершился III сезон фестиваля Hôtel de ville. Гостями закрывающего концерта стали французские музыканты квартета «Old and New Songs», которые знамениты своими джазовыми импровизациями фольклорной музыки.

Группа «Old & New Songs» создана в 2014 году. После почти двухлетней работы в разнообразных стилях и областях – традиционный джаз, импровизация и сочинение собственной музыки – музыканты решили обратиться к народным песням. На самом деле каждый из них – лидер коллектива Йоанн Лустало, контрабасист Фредерик Шифоло, пианист Франсуа Шэснель и ударник Фредерик Паска – выступают самостоятельно. Но для крупных проектов, например, таких, как первое турне по 11 городам России, они объединяются. В их композициях удивительно гармонично сочетаются сумеречные мелодии трубы с более кристальными и яркими ритмами фортепиано и впечатляюще удачно дозированной динамикой перкуссий. В итоге неизвестные мелодии каждому становятся близки, как истории или мифы, передаваемые из уст в уста.

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«Мы надеемся, что нам удастся удивить казанскую публику. Нас самих вдохновляют фольклорные, народные мотивы и классическая музыка. Главное, чтобы она отзывалась в сердце каждого из нас», – сказа перед концертом Йоанн Лустало. «Сегодня мы не будем играть чисто французский джаз. Вы услышите музыку разных стран и разных эпох. Все эти мелодии сильные, мощные, они звучат уже не одно поколение, а мы постараемся подать их на свой манер», – дополнил коллегу Франсуа Шэснель.

Музыканты признались, что, путешествуя по городам России, они уже выучили несколько русских слов: авангард, абажур и ресторан – те, что заимствованы из французского языка. Кроме того, они прекрасно усвоили слова «спасибо», «добрый день» и «давайте выпьем».

Концерт в белом зале Казанской ратуши музыканты начали с французской композиции XV века «Молодая девчушка» в авторской джазовой обработке. Затем последовал настоящий подарок для казанцев – песня «Течет река Волга», которую, правда, было очень трудно узнать, настолько современный авангардный джаз изменил ее. Йоанн Лустало честно признался, что во время российского тура они изо всех сил пытались запомнить название композиции по-русски, но это им так и не удалось. Следующий номер так же было трудно узнать: пронзительные звуки трубы, активно поддерживаемые ударными, не сразу позволили догадаться, что музыканты исполняют знаменитое «Адажио» Альбиони, написанное в начале XVIII века.

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«За три года существования фестиваль стал узнаваем и востребован. Доказательством тому является полный зал сегодня, билеты бронировали и гости из других городов республики, которые сегодня специально приехали на наш концерт. Сегодняшних гостей нам помог пригласить культурный атташе посольства Франции во время своего приезда зимой в Казань. Обычно фестиваль мы закрываем зимой, но в этот раз, по договоренности с послом Франции, мы перенесли дату закрытия на лето», – рассказала корреспонденту «Татар-информ» руководитель фестиваля «Hôtel de ville» и Казанской ратуши Дина Латфуллина.

Музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер отметила, что у нее уже есть планы на будущий, четвертый «Hôtel de ville». «Это, скорее, мечты. Например, пригласить зарубежных музыкантов, еще раз показать отечественное трио, есть настроение показать джазовое a capella, привезти биг-бенд Петра Востокова. Зимний сезон закрываем только сейчас, теперь лето точно начнется. Фестиваль постепенно приобретает свою историю, идет его становление. Мы пробовали разные форматы: выступление одного артиста, как было с Мариам Мерабовой, приглашали трио, дуэт музыканта и актера. Важно, что все происходит в уникальном зале Казанской ратуши, в сочетании красоты и любви. Фестиваль будет звучать, у него – большое будущее, и я все сделаю для этого», – поделилась планами музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер.

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