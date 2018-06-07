Бывший наставник УНИКСа возглавил итальянский клуб

(7 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Экс-главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин сегодня возглавил итальянский баскетбольный клуб «Канту», подписав контракт сроком на год. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал сам Пашутин.
49-летний россиянин в мае расторг контракт с саратовским «Автодором». Пашутин возглавлял «Автодор» с середины ноября 2017 года. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 5-е место. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ «Автодор» уступил санкт-петербургскому «Зениту» 0:3 в серии.
С УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубанью» Пашутин выигрывал Кубок Европы. Ранее он возглавлял сборную России, питерский «Спартак», работал в столичном ЦСКА.
Работать за границей ему придется впервые в его тренерской карьере — как баскетболист Пашутин играл в Израиле.
Когда Пашутин был наставником казанского клуба, весной 2015 года в Кубке УНИКС обыграл «Канту» дома и на выезде.
Владельцем «Канту» является россиянин Дмитрий Герасименко, возглавлявший ранее волгоградский клуб Единой лиги ВТБ «Красный октябрь».
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