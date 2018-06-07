Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о Донбассе

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Российский писатель Захар Прилепин оценил ответ Президента России Владимира Путина на вопрос о провокациях в Донбассе во время мундиаля, сообщает RT.
Вопрос был задан российскому лидеру в ходе прямой линии. «Те вещи, которые мне хотелось услышать, я их так или иначе услышал», — сказал Прилепин.
По словам писателя, он выделил для себя три ключевых момента в ответе Президента. Это риск потери Украиной государственности, бесстрашие народа Донбасса и то, что «Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин оценил возможность наступления украинской армии на Донбасс во время чемпионата мира по футболу.
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