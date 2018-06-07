Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о Донбассе

Писатель отметил, что услышал то, что хотел услышать.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Российский писатель Захар Прилепин оценил ответ Президента России Владимира Путина на вопрос о провокациях в Донбассе во время мундиаля, сообщает RT.

Вопрос был задан российскому лидеру в ходе прямой линии. «Те вещи, которые мне хотелось услышать, я их так или иначе услышал», — сказал Прилепин.

По словам писателя, он выделил для себя три ключевых момента в ответе Президента. Это риск потери Украиной государственности, бесстрашие народа Донбасса и то, что «Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин оценил возможность наступления украинской армии на Донбасс во время чемпионата мира по футболу.