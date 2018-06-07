Минфин предложил способ регулировать цены на бензин

Законопроект о повышении пошлин ведомство внесет 8 июня.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ предложило наделить кабмин правом повышать пошлины на вывоз бензина, керосина и дизельного топлива до 90 процентов от размера пошлины на нефть. Соответствующий законопроект ведомство внесет в Правительство в пятницу, 8 июня. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, сообщает РИА Новости.

Меры помогут оперативно реагировать на изменение цен на топливо на внутреннем рынке. «Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90 процентов как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину», — сказал Сазанов.

В случае нарушения компаниями действующих обязательств, предписывающих поддерживать оптовые цены на необходимом для заморозки текущих цен на топливо уровне, власти могут повысить пошлины.

«Мы сможем применить этот механизм для стабилизации ситуации, повысим экспортные пошлины постановлением Правительства», — отметил представитель Минфина.