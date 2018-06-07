Пилотный проект «Кадры будущего для регионов» планируют реализовывать в последующие годы

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Пилотный пока проект «Кадры будущего для регионов» будет реализовываться в течение последующих лет. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Пилотная апробация проекта «Кадры будущего для регионов» началась с 19 апреля. В нем участвуют Татарстан, Пермский край, Московская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Новгородская области.
Цель проекта – сформировать региональные лидерские команды из числа талантливой и высокомотивированной молодежи в возрасте от 14 до 17 лет и их наставников.
«Это проект не одного года. Его организатор – Агентство стратегических инициатив – говорит о том, что он будет реализовываться в течение последующих лет. Если в проект необходимо будет по факту реализации внести изменения, то это будет сделано», – сказала Лейла Фазлеева.
О проекте «Кадры будущего для регионов» впервые было заявлено в марте текущего года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Ребятам под руководством наставников должна быть предоставлена возможность социальных и профессиональных проб в различных отраслях экономики, на предприятиях региона. Стажировка школьников на производстве станет обязательным элементом.
Молодежь сможет пройти трехдневное обучение в Республиканской проектной школе, получить путевку в «Артек», совместно с наставниками разработать социально значимый проект и защитить его на площадках всероссийского форума «Наставник» в 2019 году, а затем апробировать.
Отбор участников и тьюторов будет проходить до 15 июня на портале «Одаренные дети». В Татарстане для участия в проекте уже заявились 606 школьников.
«Ребята пишут эссе, в котором они определяют проблему, которую они хотели бы решить, и свое видение ее решения. На основании аргументов, которые они приведут в эссе, будет происходить отбор ребят. Его проводит Агентство стратегических инициатив», – уточнил исполнительный директор Казанского открытого университета талантов 2.0 Айдар Акмалов.
Лейла Фазлеева добавила, что татарстанским детям интересны вопросы организации досуга, мероприятия благотворительного характера, а также спортивные, сохранение природы и животного мира. «Часто дети в республике становятся инициаторами благотворительных акций. Очень хорошие результаты у наших детей по экологическому воспитанию. Кроме того, ребят сегодня интересует наука и техника, они обращают внимание на вопросы производства. Есть еще одна ниша, интересная детям, – IТ-технологии. Ребята пишут программы для различных направлений», – рассказала она.
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