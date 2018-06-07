Писатель Павел Басинский выступил в Казани с лекцией о Льве Толстом

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Известный российский писатель, критик и литературовед Павел Басинский выступил в КФУ с открытой лекцией, сообщает пресс-служба КФУ.
Лекция состоялась в рамках Года Толстого в Татарстане и КФУ. Тема лекции звучала так: «Лев Толстой — свободный человек». Так называется последняя книга писателя о Толстом, которая вышла в прошлом году и представляет из себя краткое, но полное содержание биографии Льва Николаевича. По словам Басинского, если пытаться определить, что представляет собой Лев Толстой, то лучшего определения, чем свободный человек, придумать нельзя.
На лекции писатель подчеркнул, что у Льва Толстого было ни на кого не похожее мировоззрение. Это нравственное совершенствование, своеобразное понимание христианства как практической религии, а не обрядовой.
Павел Басинский — лауреат премий «Антибукер», «Большая книга» и многих других. Роман Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая», написанный десять лет назад, до сих пор является бестселлером. Книга переведена на английский, испанский, немецкий, иврит и многие другие языки.
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