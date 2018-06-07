«Молодежь мира» представит казанским школьникам финальное мероприятие

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 8 июня на площадке перед школой № 80 состоятся соревнования по народным играм и забавам в рамках социально-значимого проекта «Молодежь Мира», сообщает АО «Татмедиа».
Для школьников пройдет концертная программа с творческими номерами многонациональной молодежи. Кроме того, учащиеся школ Казани познакомятся с новыми спортивными играми.
Детей ждут таджикская народная забава «Ланка», туркменская народная забава «Ялыга товусмак» (платочки), армянская народная забава «Земля, вода, огонь, воздух», русская народная игра «Ручеек» и другие.
Проект «Молодежь Мира» стартовал 16 мая. Школа № 87 стала первой, где прошло мероприятие. Более ста ребят познакомились с элементами культуры и традиций десяти народов мира через подвижные, интеллектуальные игры и творческие выступления.
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