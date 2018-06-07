Два новых командования НАТО появятся в США и Германии

Новый командный центр по Атлантике будет базироваться в Норфолке, США, а командование по логистике — в Ульме, в Германии.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Министры обороны стран НАТО утвердили планы создания двух новых командований в Германии и США. Об этом пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску заявила в Twitter.

По ее словам, новый командный центр по Атлантике будет базироваться в Норфолке, США, а командование по логистике — в Ульме, в Германии.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в случае войны Россия смогла бы занять Украину за несколько дней.