Два новых командования НАТО появятся в США и Германии

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Министры обороны стран НАТО утвердили планы создания двух новых командований в Германии и США. Об этом пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску заявила в Twitter.
По ее словам, новый командный центр по Атлантике будет базироваться в Норфолке, США, а командование по логистике — в Ульме, в Германии.
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