МВФ выразил беспокойство отставкой министра финансов Украины

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Международный валютный фонд (МВФ) выразил беспокойство в связи с увольнением министра финансов Украины Александра Данилюка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда Джерри Райса.
«Мы не обсуждаем персоналии. Но учитывая, что Минфин играет важную роль в переговорах, мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с отставкой», — заявил он на брифинге.
В фонде надеются, что политика украинского ведомства не изменится после этой отставки, сказал Райс.
Ранее сообщалось, что за отставку Данилюка проголосовали 254 депутата Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.
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