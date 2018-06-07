МВФ выразил беспокойство отставкой министра финансов Украины

В фонде надеются, что политика украинского ведомства не изменится после отставки главы Минфина.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Международный валютный фонд (МВФ) выразил беспокойство в связи с увольнением министра финансов Украины Александра Данилюка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда Джерри Райса.

«Мы не обсуждаем персоналии. Но учитывая, что Минфин играет важную роль в переговорах, мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с отставкой», — заявил он на брифинге.

В фонде надеются, что политика украинского ведомства не изменится после этой отставки, сказал Райс.

Ранее сообщалось, что за отставку Данилюка проголосовали 254 депутата Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.