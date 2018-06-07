В «Газпроме» рассказали, почему «Нафтогаз» пытается быстро взыскать с компании 2,6 млрд долларов

«Газпром» не планирует сразу же выплачивать долг «Нафтогазу».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В решении арбитража Стокгольма о выплате «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов не указаны сроки выплаты, в том числе поэтому «Нафтогаз» надеется как можно скорее самостоятельно взыскать их с российской компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника департамента 104 (юридического) ПАО «Газпром» Сергея Кузнеца.

«Нет, никакого предельного срока нет. Поэтому „Нафтогаз“ и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить „Газпром“ это сделать как можно скорее», — заявил Кузнец.

В «Газпроме» уверены, что в этой ситуации не стоит торопиться, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто что кому должен, отметил он.

По его словам, у «Газпрома» есть шанс на пересмотр решения арбитража.

«Газпром» сделал резервы в своей системе бухгалтерского учета — это обязательство компании по российскому законодательству, по правилам МСФО, сказал юрист.

Когда существует потенциальное обязательство — мы делаем резервирование, но это не значит, что мы должны платить, добавил представитель российского газового холдинга.