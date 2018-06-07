Депутаты Рады обеспокоены потерей контроля над Одессой

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Украинские парламентарии призвали секретаря СНБО Александра Турчинова повлиять на ситуацию в Одессе, где наблюдается потеря «проукраинского контроля». Об этом заявил депутат Верховной Рады Игорь Луценко на своей странице в Facebook.
По его словам, «террор» против антироссийских активистов в городе набирает «невиданные масштабы». Он отметил, что одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям.
«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», — сказал Луценко.
Депутат попросил Турчинова инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, так как утрата контроля над «третьим по величине, исторически украинским городом» угрожает национальным интересам Украины.
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