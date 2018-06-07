В Татарстане за пять месяцев производство молока выросло на два процента

Рекомендуем
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане за пять месяцев этого года было произведено 164,4 тыс. т мяса скота и птицы, что составляет 103 процента к аналогичному периоду прошлого года. Также было произведено 530,2 тыс. т молока, или 102 процента к уровню 2017 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах республики насчитывается 728,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 243,5 тыс. дойных коров.
По сравнению с прошедшим годом поголовье крупного рогатого скота возросло в Балтасинском, Сабинском, Зеленодольском, Кукморском, Атнинском и Дрожжановском районах. Наибольшее сокращение численности скота отмечено в Муслюмовском, Агрызском, Чистопольском, Алексеевском, Ютазинском и Бугульминском районах.
Положительная динамика производства молока за май наблюдается в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Альметьевском и Мамадышском районах. Не лучшие результаты у Чистопольского, Бугульминского, Кайбицкого и Муслюмовского районов.
Следующая новость
В регате примут участие спортсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.
В этом году соревновались пахари, операторы машинного доения и технологи по воспроизводству крупного рогатого скота.
Для школьников пройдет концертная программа с творческими номерами многонациональной молодежи.
Университет занял текущую 439-ю позицию.
В Казанской ратуше выступлением квартета «Old and New Songs» завершился III сезон фестиваля «Hotel de ville».
Лекция состоялась в рамках Года Толстого в Татарстане и КФУ.
49-летний россиянин в мае расторг контракт с саратовским «Автодором».
Школьники вместе с наставниками разработают социально значимые проекты.
Уникальный документ занял почетное место в экспозиции музея, посвященной руководителю пенитенциарного ведомства республики.
Пилотная апробация проекта проходит в Татарстане, Пермском крае, Московской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Новгородской областях.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»