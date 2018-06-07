В Татарстане за пять месяцев производство молока выросло на два процента

Положительная динамика производства молока за май отмечена в пяти районах республики.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане за пять месяцев этого года было произведено 164,4 тыс. т мяса скота и птицы, что составляет 103 процента к аналогичному периоду прошлого года. Также было произведено 530,2 тыс. т молока, или 102 процента к уровню 2017 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах республики насчитывается 728,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 243,5 тыс. дойных коров.

По сравнению с прошедшим годом поголовье крупного рогатого скота возросло в Балтасинском, Сабинском, Зеленодольском, Кукморском, Атнинском и Дрожжановском районах. Наибольшее сокращение численности скота отмечено в Муслюмовском, Агрызском, Чистопольском, Алексеевском, Ютазинском и Бугульминском районах.

Положительная динамика производства молока за май наблюдается в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Альметьевском и Мамадышском районах. Не лучшие результаты у Чистопольского, Бугульминского, Кайбицкого и Муслюмовского районов.