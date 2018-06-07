Турчинов заявил о связанной с Крымским мостом опасности

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Строительство Крымского моста дает России возможность быстро увеличивать военный контингент на полуострове, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Об этом сообщает RT со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что в Крыму произошло наращивание военных подразделений Черноморского флота.
«Что очень опасно — построение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент, расположенный в АР Крым», — сказал Турчинов.
Ранее сообщалось, что российский актер Михаил Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине. Украине предложили забрать себе Ефремова.
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