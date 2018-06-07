Болельщикам ЧМ-2018 в бесплатных поездах предложат специальное меню

Иностранные пассажиры смогут оценить блюда русской кухни.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Специальное меню разработано для пассажиров дополнительных бесплатных поездов для болельщиков, которые будут курсировать между городами-организаторами чемпионата мира по футболу. В составе дополнительных поездов будет 73 вагона-ресторана, сообщает пресс-служба РЖД.

Меню разработано и утверждено Транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу 2018. Пассажирам будут предложены вегетарианские, мясные и рыбные блюда, холодные и горячие закуски. Для иностранных гостей, которые захотят попробовать русскую кухню, в меню включены такие блюда, как солянка, щи, блины и другое.

В вагонах-бистро поездов «Сапсан» с 14 по 26 июня будут представлены блюда кухонь народов мира. В частности, русской, французской, ближневосточной и восточно-европейской – в зависимости от того, матчи каких футбольных команд состоятся в эти дни.

Например, 14 июня в Москве пройдет матч Россия – Саудовская Аравия. В этот день пассажиры смогут заказать блюда русской кухни. 15 июня, в день матчей Марокко – Иран и Египет – Уругвай, – блюда ближневосточной кухни. В день проведения матча Польша – Сенегал, 19 июня, пассажиры смогут оценить блюда стран Восточной Европы. Завершат акцию 26 июня рейсы с блюдами французской кухни, в этот день состоится матч Дания – Франция. Всего в акции будет представлено 18 блюд.