ФАС завела антимонопольные дела в связи с ростом цен на бензин

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба усилила контроль цен на бензин в России и возбудила ряд антимонопольных дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Особенно усилен антимонопольный на Дальнем Востоке, уточнили в ФАС.
«В настоящее время ФАС выдано 7 предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке», — говорится в сообщении.
Согласно данным Росстата, в мае рост цен на бензин составил 5,6 процента, что в пять раз превышает показатель апреля.
Ранее Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» объяснил, из-за чего повысились цены на бензин.
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