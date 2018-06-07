ФАС завела антимонопольные дела в связи с ростом цен на бензин

Особенно усилен антимонопольный на Дальнем Востоке.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба усилила контроль цен на бензин в России и возбудила ряд антимонопольных дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Особенно усилен антимонопольный на Дальнем Востоке, уточнили в ФАС.

«В настоящее время ФАС выдано 7 предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке», — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, в мае рост цен на бензин составил 5,6 процента, что в пять раз превышает показатель апреля.

Ранее Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» объяснил, из-за чего повысились цены на бензин.