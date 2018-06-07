На участие в проекте «Кадры будущего для регионов» заявились 606 школьников РТ

Пилотная апробация проекта проходит в Татарстане, Пермском крае, Московской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Новгородской областях.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане 606 школьников заявились на участие в проекте «Кадры будущего для регионов». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Тамара Федорова.

Пилотная апробация проекта «Кадры будущего для регионов» стартовала 19 апреля. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и главы семи субъектов России – Татарстана, Пермского края, Московской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Новгородской областей, а также интернет-портал «Одаренные дети».

Цель проекта – сформировать региональные лидерские команды из числа талантливых и высокомотивированных детей, молодежи и наставников.

«В Татарстане самые продвинутые школы Казани начали это дело. Присоединилась гимназии № 26 и 76, а также № 77 Набережных Челнов, а потом Муслюмовский, Мензелинский, Сармановский районы. Достаточно много ребят заявилось из дальних районов республики, например, из Актанышского. Все очень активно включились», – сказала Федорова.

«Одна из основных специфик этого конкурса заключается в том, что любая территория может принять участие в проекте. И самое главное – мы должны обеспечить тьюторство и наставничество на этих территориях. Тьюторы – это в том числе и студенты педагогических колледжей, педагогических специальностей. Через этот проект планируется некое практическое воспитание будущего педагога, что очень важно. Эти профессиональные пробы будут не только для ребят, но и для наших будущих педагогов. Они смогут познать свою профессию путем общения с лидерами проектных команд», – добавила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она отметила, что сегодня в Татарстане и в России в целом очень большое внимание уделяется проектной деятельности. «Это основа некоего мышления, сознания многих школьников, студентов вузов. Проектная деятельность позволяет развивать в людях логическое мышление, творческие способности, умение быть активными, интересными, стремление к результатам. Также дает возможность самореализоваться. Стратегическая инициатива связана с формированием команд школьников, которые будут заниматься проектной деятельностью, придумывать проекты», – пояснила Фазлеева.

По ее словам, инициативу поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов и дал поручение реализовать проект в республике. «Задача – дать детям возможность осуществить свои идеи. Результатом реализации инициативы станут региональные лидерские команды из числа талантливой, высокомотивированной молодежи и их наставников. Команда формируется из детей, у них есть тьюторы и наставники. Ребятам под руководством наставников должна быть предоставлена возможность профессиональных проб в различных отраслях экономики, в том числе на предприятиях региона. Это своего рода стажировки, которые будут обязательным элементом», – рассказала вице-премьер.

В республике базовой площадкой для реализации стратегической инициативы станет Казанский открытый университет талантов 2.0, где будет располагаться проектный офис. Обучение детей и тьюторов планируется в оздоровительно-образовательном комплексе «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра.

Определены основные этапы стратегической инициативы. Первый этап (19 апреля – 15 июня) – отбор участников в возрасте от 14 до 17 лет и тьюторов в возрасте от 18 до 25 лет. Участниками станут 200 детей, тьюторами – 30 человек.

На втором этапе (июль – август) пройдет обучение детей и тьюторов в Республиканской проектной школе. Ребята получат базовые навыки проектной деятельности. Будут сформированы проектные команды, разработаны индивидуальные образовательные программы. Для тьюторов, которые будут сопровождать детей при реализации образовательных программ, будут организованы двухдневные сессии. Встречи участников и наставников пройдут в конце августа – начале сентября.

На третьем этапе (сентябрь 2018 г. – февраль 2019 г.) должна начаться реализация индивидуальных образовательных программ под руководством наставников и тьюторов. На этом этапе ребята смогут получить опыт проектной деятельности, освоить онлайн-курсы различной направленности, попробовать себя в роли экспертов, блогеров и корреспондентов.

На четвертом этапе (февраль – июль 2019 г.) состоится презентация подготовленных проектов и инициатив участников на площадках всероссийского форума «Наставник», образовательного центра «Сириус», тематической смены в «Артеке».

«Мы как университет талантов ежегодно проводим исследования. Ребята и наставники отмечают востребованность проектной деятельности. Это такой формат, который за короткий промежуток времени позволяет отработать значимые компетенции и вырабатывать коллективные решения тех или иных задач», – заявил исполнительный директор Казанского открытого университета талантов 2.0 Айдар Акмалов.

Он также уточнил, что в числе наставников будут представители министерств и ведомств, ведущих предприятий Татарстана. «Некоторые уже дали согласие на участие в проекте», – заметил спикер.