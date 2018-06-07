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Татар-информ

7 июня 2018, 19:45

Экономика и финансы

Первая нитка «Турецкого потока» будет запущена в 2019 году

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Точная дата начала поставок зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Поставки газа из России в Турцию по первой нитке «Турецкого потока» стартуют до конца 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева.

«Поставки начнутся до конца 2019 года, точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы», — заявил Медведев. Стопроцентно в 2019 году — в этом нет сомнений никаких, отметил он.

По его словам, Болгария пожелала принять вторую нитку «Турецкого потока» сразу из Черного моря, а не из Турции в связи с тем, что было отменено строительство газопровода «Южный поток».

Ранее сообщалось, что Швеция одобрила строительства газопровода «Северный поток — 2».

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