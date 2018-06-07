Умер один из создателей Ан-124 «Руслан»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Один из создателей самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», советский и российский конструктор Виктор Толмачев умер сегодня на 84-м году жизни, заявил гендиректор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин на своей странице в Facebook.
«Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 „Руслан“ и Ан-225 „Мрия“ главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное», — говорится в сообщении в социальной сети.
Ранее сообщалось, что гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин допустил возможность воспроизводства самолета АН-124 «Руслан».
Самолет Ан 124-100 «Руслан» — это один из наиболее грузоподъемных в мире. Он разрабатывался в первой половине 80-х годов прошлого века в ОКБ Антонова.
Следующая новость
49-летний россиянин в мае расторг контракт с саратовским «Автодором».
Школьники вместе с наставниками разработают социально значимые проекты.
Уникальный документ занял почетное место в экспозиции музея, посвященной руководителю пенитенциарного ведомства республики.
Пилотная апробация проекта проходит в Татарстане, Пермском крае, Московской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Новгородской областях.
Крупнейший в Казани литературный слет пройдет 10 и 11 июня в парке «Черное озеро».
За весь 2017 год сумма штрафов составила 7 миллионов 600 тысяч рублей.
ГУ МЧС России по РТ просит жителей и гостей республики воздержаться от ловли рыбы и прогулок на лодках в указанных местах.
Журналист Элиот Ротуэлл отметил, что в Казани спорт всегда имел более широкое значение, чем в других российских городах.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»