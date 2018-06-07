Умер один из создателей Ан-124 «Руслан»

Виктор Толмачев скончался в возрасте 83 лет.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Один из создателей самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», советский и российский конструктор Виктор Толмачев умер сегодня на 84-м году жизни, заявил гендиректор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин на своей странице в Facebook.

«Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 „Руслан“ и Ан-225 „Мрия“ главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное», — говорится в сообщении в социальной сети.

Ранее сообщалось, что гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин допустил возможность воспроизводства самолета АН-124 «Руслан».

Самолет Ан 124-100 «Руслан» — это один из наиболее грузоподъемных в мире. Он разрабатывался в первой половине 80-х годов прошлого века в ОКБ Антонова.