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Эльза Кузнецова

7 июня 2018, 18:42

Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева села на радикальную диету

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Фото: кадр из видео

Поклонники обеспокоились ее здоровьем и поддержали ведущую в этом нелегком труде.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Ведущая программы «Жить здорово!» рассказала в Instagram`e, что села на жесткую диету. Поклонники обеспокоились ее здоровьем и поддержали ведущую в этом нелегком труде.

За один день ведущей удалось сбросить 1 кг 600 г. Меню диеты весьма скудное: 375 г травы и яблока, смешанной с водой. «Еду» Малышева запила двумя чашками кофе с «каплей» молока. При этом, утверждает Елена, кушать ей совершенно не хотелось.

«Кушать не хотелось! Говорила себе только одно: "Улыбайся и терпи!"», – призналась ведущая.

Во второй день Малышева съела 200 г мякоти куриных бедер и 200 г капусты кале, а также брокколи и цветную капусту.

Ранее Малышева объявила, что начинает марафон похудания, который будет длиться десять дней. Елена мечтает быстро похудеть, она призвала и пользователей Сети присоединится к ней. Девизом марафона стала фраза «Улыбайся и терпи!».

Ранее Елена Малышева охарактеризовала себя «мятежной сексуальной красавицей». 

 

-1 кг 600 г! Это за вчерашний день вот точный состав моего вчерашнего дня: 375 г травы любой смешанной с полуторами литрами воды плюс туда же было добавлено одно яблоко. Общая калорийность вчерашнего дня получилось 135 ккал. За вчерашний день я выпила две чашки кофе с капли молока калорийность кофе две ккал в 100 г. Калорийность молока, которые я добавила – 37 ккал в 100 г я добавила примерно 30 г. Это 12 ккал. Таким образом калорийность вчерашнего дня примерно 185 ккал. Я все выдержала! Кушать не хотелось! Говорила себе только одно: улыбайся и терпи! Сегодня в моем меню: 200 г мякоти куриных бедрышек (370 ккал), 200 г капусты кейл или кале(100 ккал), 250 г. Брокколи (85 ккал) и 360 г. Цветной капусты (90 ккал). Всего 645 ккал. Объедаловка!!! Голода нет. Если вы хотите знать какой у меня вес и как я худею, заходите в мой аккаунт на сайте dietamalyshevoy.ru

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

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