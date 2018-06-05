Ведущая Елена Малышева села на радикальную диету

Поклонники обеспокоились ее здоровьем и поддержали ведущую в этом нелегком труде.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Ведущая программы «Жить здорово!» рассказала в Instagram`e, что села на жесткую диету. Поклонники обеспокоились ее здоровьем и поддержали ведущую в этом нелегком труде.



За один день ведущей удалось сбросить 1 кг 600 г. Меню диеты весьма скудное: 375 г травы и яблока, смешанной с водой. «Еду» Малышева запила двумя чашками кофе с «каплей» молока. При этом, утверждает Елена, кушать ей совершенно не хотелось.



«Кушать не хотелось! Говорила себе только одно: "Улыбайся и терпи!"», – призналась ведущая.



Во второй день Малышева съела 200 г мякоти куриных бедер и 200 г капусты кале, а также брокколи и цветную капусту.



Ранее Малышева объявила, что начинает марафон похудания, который будет длиться десять дней. Елена мечтает быстро похудеть, она призвала и пользователей Сети присоединится к ней. Девизом марафона стала фраза «Улыбайся и терпи!».

Ранее Елена Малышева охарактеризовала себя «мятежной сексуальной красавицей».