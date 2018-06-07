Летний книжный фестиваль 2018: Спич Тимура Бекмамбетова, 56 издателей и «Второе дыхание» в «Соли»

Крупнейший в Казани литературный слет пройдет 10 и 11 июня в парке «Черное озеро».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 10 и 11 июня в казанском парке «Черное озеро» пройдет Летний книжный фестиваль. Девятый по счету и, определенно, крупнейший в Татарстане «слет» поклонников литературы соберет на 55 тысячах квадратных метров парка 56 издательств со всей России.

На полях фестиваля можно будет найти «гигантов» книжного мира – «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина Паблишер» и Ad Marginem Press, научные дома книги и представительства небольших частных издательств, специализирующихся на комиксах, детской или анимационной литературе. На ярмарочных полках разместятся тысячи изданий, посвященных гуманитарным и точным наукам, фантастике, искусству, философии и культуре.

По традиции все время фестиваля в амфитеатре парка будут работать два лектория, с полудня и до самого вечера гостей фестиваля будет ждать насыщенная образовательная программа.

10 июня в Первом лектории пройдет сразу две литературные презентации. Марина Разбежкина и Рашит Сафиуллин представят книгу «Чурики-мокурики Свияжска. Записки и многолетние наблюдения на острове», выпущенную издательством «Трехречье» в 2018 году. Ожидается, что презентацию посетят директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин и заместитель главреда Colta.ru Михаил Ратгауз. После обеда пройдет презентация книги «Татары» из серии «Народы и культуры», которую проведут авторы Рафаиль Рахимов, Людмила Миссонова и Вадим Трепавлов.

Во второй фестивальный день лекция профессора компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка Льва Мановича «Язык новых медиа», организованная совместно с издательством Ad Marginem и интернет-изданием «Инде» в рамках просветительского цикла «Теории современности». Вечером того же дня известный российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов прасскажет казанцам об инновационном формате кино Screenlife (действия происходят с экрана гаджетов), в котором активно работает уже не первый год.

Параллельная программа также в течение двух дней будет проходить в здании главного и бессменного организатора фестиваля – Центра современной культуре «Смена». Закрытием фестиваля станет официальная вечеринка в баре «Соль», которую в этом году организаторы окрестили «Вторым дыханием». Всего для гостей масштабного литературного форума запланировано свыше сотни тематических мероприятий – кинопоказов, эксперт-классов, экскурсий и творческих лабораторий. С полным расписание можно ознакомиться по ссылке.