Пригожин и Валерия обвенчались после 14 лет брака

Фото: инстаграм
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин обвенчались после 15 лет брака. Фотографиями Пригожин поделился в своем Instagram`e.
«Брак заключенный на небесах», – подписал фото Пригожин.
Подписчики поздравили пару с обрядом.
«Какие вы классные! Встретились две родные души! Счастья вам, любви, вдохновения, процветания и благополучия!!! Живите долго и счастливо!», «Поздравляю! Дай Бог всем женщинам иметь рядом такого мужчину как вы», «Благословленные на небесах», — написали поклонники в кломментариях.
Недавно пара отметила 14-летие семейной жизни. Валерия и Пригожин обратились к друг другу со страниц своего микроблога с нежными словами. Певица назвала своего супруга «вулканом», «теплым летним дождем» и «ласковым солнцем».
В браке общих детей у супругов не родилось. Четыре года назад Валерия потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. Супруги заявили, что не будут останавливаться в попытках родить наследника.
Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук до сих пор не развелся с бывшей женой Светланой.
Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы.Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу -бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди.
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