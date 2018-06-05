Пригожин и Валерия обвенчались после 14 лет брака

«Брак заключенный на небесах», – подписал фото Пригожин.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин обвенчались после 15 лет брака. Фотографиями Пригожин поделился в своем Instagram`e.



«Брак заключенный на небесах», – подписал фото Пригожин.



Подписчики поздравили пару с обрядом.



«Какие вы классные! Встретились две родные души! Счастья вам, любви, вдохновения, процветания и благополучия!!! Живите долго и счастливо!», «Поздравляю! Дай Бог всем женщинам иметь рядом такого мужчину как вы», «Благословленные на небесах», — написали поклонники в кломментариях.

Недавно пара отметила 14-летие семейной жизни. Валерия и Пригожин обратились к друг другу со страниц своего микроблога с нежными словами. Певица назвала своего супруга «вулканом», «теплым летним дождем» и «ласковым солнцем».



В браке общих детей у супругов не родилось. Четыре года назад Валерия потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. Супруги заявили, что не будут останавливаться в попытках родить наследника.



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