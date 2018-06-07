Путин рассказал о планах идти по пути Японии в вопросе утилизации мусора

В Японии высокотехнологичные заводы по переработке и утилизации отходов успешно работают в центре мегаполисов.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Россия должна идти по пути Японии в вопросе утилизации отходов, заявил Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии».

В России необходимо построить более 200 современных заводов по утилизации отходов. Президент привел в пример Японию, где предприятия по переработке и утилизации мусора располагаются в центре городов и успешно работают.

У жителей, которые проживают рядом с этими предприятиями, нет никаких нареканий, подчеркнул российский лидер. «Нам нужно идти по этому пути», — отметил Путин.

При этом в вопросе утилизации отходов необходимо работать в тесном контакте с волонтерами, Общероссийским народным фронтом и региональными властями. Решение этой проблемы будет зависеть от работы глав российских регионов, подчеркнул Президент.