Главное

Татар-информ

7 июня 2018, 18:08

Общество

Путин рассказал о планах идти по пути Японии в вопросе утилизации мусора

Рекомендуем

В Японии высокотехнологичные заводы по переработке и утилизации отходов успешно работают в центре мегаполисов.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Россия должна идти по пути Японии в вопросе утилизации отходов, заявил Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии».

В России необходимо построить более 200 современных заводов по утилизации отходов. Президент привел в пример Японию, где предприятия по переработке и утилизации мусора располагаются в центре городов и успешно работают.

У жителей, которые проживают рядом с этими предприятиями, нет никаких нареканий, подчеркнул российский лидер. «Нам нужно идти по этому пути», — отметил Путин.

При этом в вопросе утилизации отходов необходимо работать в тесном контакте с волонтерами, Общероссийским народным фронтом и региональными властями. Решение этой проблемы будет зависеть от работы глав российских регионов, подчеркнул Президент.

 

 

 

Следующая новость

Осенняя выставка в Нацмузее расскажет о студенческих стройотрядах
Новости дня
22:20
СМИ: В Правительстве определились с новым пенсионным возрастом
22:10
Бывший наставник УНИКСа возглавил итальянский клуб

49-летний россиянин в мае расторг контракт с саратовским «Автодором».

22:06
Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о Донбассе
21:44
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО: Кадетскому образованию нужна поддержка законодательства
21:30
Пилотный проект «Кадры будущего для регионов» планируют реализовывать в последующие годы

Школьники вместе с наставниками разработают социально значимые проекты.

21:16
Два новых командования НАТО появятся в США и Германии
21:08
МВФ выразил беспокойство отставкой министра финансов Украины
20:53
В «Газпроме» рассказали, почему «Нафтогаз» пытается быстро взыскать с компании 2,6 млрд долларов
20:42
Депутаты Рады обеспокоены потерей контроля над Одессой
20:31
Болельщикам ЧМ-2018 в бесплатных поездах предложат специальное меню
20:17
Турчинов заявил о связанной с Крымским мостом опасности
20:02
ФАС завела антимонопольные дела в связи с ростом цен на бензин
19:55
Потомки легендарного ветерана УИС Алексея Полшкова передали в дар музею УФСИН раритетную грамоту

Уникальный документ занял почетное место в экспозиции музея, посвященной руководителю пенитенциарного ведомства республики.

19:45
Первая нитка «Турецкого потока» будет запущена в 2019 году
19:31
На участие в проекте «Кадры будущего для регионов» заявились 606 школьников РТ

Пилотная апробация проекта проходит в Татарстане, Пермском крае, Московской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Новгородской областях.

19:16
Умер один из создателей Ан-124 «Руслан»
19:01
Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»
18:50
Уволен министр финансов Украины
18:26
Летний книжный фестиваль 2018: Спич Тимура Бекмамбетова, 56 издателей и «Второе дыхание» в «Соли»

Крупнейший в Казани литературный слет пройдет 10 и 11 июня в парке «Черное озеро».

18:20
Осенняя выставка в Нацмузее расскажет о студенческих стройотрядах
18:08
Путин рассказал о планах идти по пути Японии в вопросе утилизации мусора
18:00
Строительные компании Татарстана с начала года оштрафовали на четыре миллиона рублей

За весь 2017 год сумма штрафов составила 7 миллионов 600 тысяч рублей.

17:45
В России планируется построить 200 заводов по утилизации отходов до 2024 года
17:35
В Татарстане на Волге и Каме самолет-амфибия МЧС России потренируется забирать воду

ГУ МЧС России по РТ просит жителей и гостей республики воздержаться от ловли рыбы и прогулок на лодках в указанных местах.

17:30
Американское спортивное издание назвало Казань «аномалией»

Журналист Элиот Ротуэлл отметил, что в Казани спорт всегда имел более широкое значение, чем в других российских городах.

События

07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик

07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»

07 июняКакова судьба берега Казанки вдоль улицы Гаврилова: «за» и «против» застройки

07 июняКак не обжечься на молоке? Советы экспертов по выбору молока на полке магазина

07 июня«Делать дело должны профессионалы»: Диалог с Александром Славутским о громких премьерах, журналистике, прибыли и расходах театра

07 июняЮрий Ларионов, театр имени Джалиля: Для фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань» мы приготовили спектакли-гранды

06 июня«Прямая линия с Владимиром Путиным» уже завтра: каковы нововведения и о чем просит страна?