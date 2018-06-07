Строительные компании Татарстана с начала года оштрафовали на четыре миллиона рублей

За весь 2017 год сумма штрафов составила 7 миллионов 600 тысяч рублей.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). За пять месяцев текущего года строительные компании Татарстана были оштрафованы на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом сегодня рассказал замначальника Инспекции государственного строительного надзора Рафаиль Гаянов.

Во время проверок основной акцент делается на соблюдении техники безопасности, отметил Гаянов.

«За 2017 год наша инспекция провела проверки на более чем тысячи объектах, проведено порядка четырех с лишним тысяч проверок, наложено штрафных санкций на 7 миллионов 600 тысяч рублей. Сюда, конечно, входит в том числе и техника безопасности. За пять месяцев 2018 года проведено 134 проверки и уже наложено штрафов на 4 миллиона с лишним. Штрафные санкции за нарушения составляют до 300 тысяч рублей», — рассказал замначальника инспекции.

Организации, за которой в первый раз было замечено нарушение, делается предупреждение, но при повторном несоблюдении норм и правил штраф неизбежен, объяснил Рафаиль Гаянов.

Всего за год инспекция может совершить 12 проверок, а в случае выявления более трех нарушений количество визитов инспекторов может быть увеличено.

«Самые частые нарушения — это отсутствие касок. Хотя застройщика или подрядчика мы оповещаем за три дня до начало проверок. Программа наших визитов им известна, тем не менее умудряются попадаться», — поделился заместитель начальника инспекции.

Всего за текущий год в Татарстане произошло восемь происшествий на стройке и три из них со смертельным исходом.