Осенняя выставка в Нацмузее расскажет о студенческих стройотрядах

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Фото: Нацмузей РТ
(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Национальном музее Татарстана подвели итоги «Дней дарения», которые проходили 5 и 6 июня. В этот раз акция была посвящена 55-летию студенческих трудовых отрядов республики.
Как рассказали в пресс-службе Нацмузея РТ, за два дня казанцы пополнили фонды на 242 предмета. Широкой публике они будут представлены осенью на специализированной выставке. Среди новых экспонатов – предметы одежды, медали и значки с символикой студенческих строительных отрядов (ССО), фотографии и буклеты, рассказывающие об их жизни.
Среди наиболее активных дарителей – Светлана Шиленцева, которая, будучи студенткой КХТИ, в 1989 — 1993 годах работала проводницей. Она принесла в дар музею занавеску фирменного поезда «Татарстан» и санитарную книжку студента-проводника. Ветераны движения В. Гуревич, В. Николаев передали на хранение значки, нарукавные нашивки, удостоверения, фотографии и документы. Также в коллекции музея появились дипломы и грамоты, благодарственные письма.
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