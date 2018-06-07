Уникальный документ занял почетное место в экспозиции музея, посвященной руководителю пенитенциарного ведомства республики.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Потомки легендарного ветерана УИС Алексея Полшкова передали в дар музею УФСИН раритетную грамоту, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Алексей Полшков руководил Управлением исправительно-трудовых учреждений МВД ТАССР в течение четырех лет (с 1971 по 1975 годы). Заняв пост министра внутренних дел, Полшков не бросил любимое УФСИН и еще семь лет курировал эту структуру.

Благодаря Алексею Полшкову в каждом исправительном учреждении появились подсобные хозяйства, а также была создана сельскохозяйственная колония-поселение №17 в селе Дигитли.

В память об отце и деде старший сын экс-руководителя пенитенциарного ведомства Вячеслав Полшков и внуки передали в музей УФСИН России по РТ уникальный документ – Благодарственную грамоту. Ее фронтовику Алексею Полшкову вручил Командующий войсками Первого Украинского фронта Маршал Советского Союза Иван Конев. Раритетный экспонат занял почетное место в экспозиции, посвященной легендарному руководителю пенитенциарного ведомства республики.

Председатель Совета ветеранов УФСИН Дмитрий Гаюн выразил благодарность родственникам Алексея Полшкова и провел для них экскурсию по музею ведомства.



