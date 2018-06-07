В России планируется построить 200 заводов по утилизации отходов до 2024 года

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В России планируется построить 200 заводов по утилизации отходов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии».
В стране необходимо решать проблему переработки отходов. В настоящее время мусор в основном вывозят на полигоны, и на территории страны много нелегальных свалок, что недопустимо, подчеркнул глава государства.
По словам Путина, проблему может решить строительство заводов по утилизации отходов. При этом это необязательно будут мусоросжигательные заводы, но и в этом случае речь идет о высокотехнологичных и безвредных предприятиях.
До 2024 года в России нужно построить 200 заводов по утилизации отходов, а в целом программа рассчитана на строительство 238 таких предприятий, добавил Президент РФ.
«При этом речь идет не о каких-то „керосинках“, которые ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а о самых современных предприятиях с новейшими технологиями», — резюмировал Путин.
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