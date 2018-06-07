В России планируется построить 200 заводов по утилизации отходов до 2024 года

Проблему отходов в стране могут решить современные предприятия с новейшими технологиями.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В России планируется построить 200 заводов по утилизации отходов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии».

В стране необходимо решать проблему переработки отходов. В настоящее время мусор в основном вывозят на полигоны, и на территории страны много нелегальных свалок, что недопустимо, подчеркнул глава государства.

По словам Путина, проблему может решить строительство заводов по утилизации отходов. При этом это необязательно будут мусоросжигательные заводы, но и в этом случае речь идет о высокотехнологичных и безвредных предприятиях.

До 2024 года в России нужно построить 200 заводов по утилизации отходов, а в целом программа рассчитана на строительство 238 таких предприятий, добавил Президент РФ.

«При этом речь идет не о каких-то „керосинках“, которые ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а о самых современных предприятиях с новейшими технологиями», — резюмировал Путин.