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Татар-информ

7 июня 2018, 21:44

Общество

Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО: Кадетскому образованию нужна поддержка законодательства

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Законодательной проработки требуют вопросы приема в учреждения, условия содержания и материально-технического обеспечения.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Перми прошло 53-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, основная часть которого была посвящена вопросам законодательной поддержки кадетских корпусов. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

С докладом о ситуации с кадетскими корпусами выступил заместитель полпреда Игорь Паньшин. По инициативе полпреда Михаила Бабича в ПФО  с 2013 года реализуется программа «КаДетство», в рамках которой создаются кадетские корпуса в городах, преимущественно второго уровня – Ишимбай, Нижнекамск, Воткинск и в других.

По словам Игоря Паньшина, законодательной проработки требуют вопросы приема курсантов в кадетские корпуса, условий их содержания, материально-технического обеспечения, продовольственного и вещевого довольствия.

«В случае принятия разработанных проектов нормативных и методических документов в России будет сформирована единая нормативно-правовая база, которая окажет серьезную помощь органам власти при организации кадетского образования в регионах», – отметил Игорь Паньшин.

По данным заместителя полпреда, сейчас сроки строительства или реконструкции спальных и учебных корпусов составляют 2-3 года. Для улучшения качества образования и повышения заинтересованности педагогов совместно с регионами разработаны способы совершенствования учебно-материальной и технической базы.

«Исходя из полученного нами опыта, возможно повышение качества образования до уровня ведущих общеобразовательных учреждений региона. Например, в Пермском кадетском корпусе с 2015 года средний результат сдачи ЕГЭ вырос на 9 баллов, в Нижегородском – на 8,5 балла. Все эти корпуса преодолели отставание от среднего регионального уровня или превысили его», – подчеркнул заместитель полпреда.

При этом увеличился конкурс на место – с одного человека до шести человек. Свыше 70 процентов выпускников кадетских корпусов поступают в вузы, и при этом почти половина из них – по военному и правоохранительному профилю.

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