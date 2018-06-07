Путин: Проезд по Крымскому мосту будет бесплатным

Президент России напомнил, что плату за проезд по трассе можно брать лишь тогда, когда есть альтернативная дорога.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент России Владимир Путин опроверг введение платы за проезд по мосту через Керченский пролив. Об этом он сказал во время «Прямой линии».

Российский лидер заверил, что проезд не могут сделать платным. Согласно российскому законодательству, платные дороги могут быть лишь в том случае, если у них есть альтернатива, заметил Путин. Ее не существует в случае Крымского моста.

Владимир Путин сам участвовал в открытии моста через Керченский пролив, который соединяет Краснодарский край и Крым. В середине мая глава государства сел за руль «КАМАЗа» и проехал по мосту, длина которого 19 км. Его начали возводить еще два года назад.