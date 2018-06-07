В Татарстане на Волге и Каме самолет-амфибия МЧС России потренируется забирать воду

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на Волге и Каме самолет-амфибия МЧС России Бе-200ЧС потренируется забирать воду , сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сотрудники МЧС предупреждают судоводителей, что в пятницу, 8 июня, с 10:00 до 14:00 на реках Кама возле населенного пункта Икское Устье и Волга около населенного пункта Кирельский будут проходить тренировочные полеты самолета-амфибии Бе-200ЧС.
Первое место и время тренировки: с 10.00 до 13.00 на Волге, юго-западнее от населенного пункта Кирельский на несудоходной части реки.
Координаты периметра гидроплощадки:
55° 07′ 65.2″с.ш. 49° 26′ 38.4″ в.д.;
55° 09′ 38.0″с.ш., 49,49° 24′ 71.0″ в.д.
55°,04′42.8″с.ш;49°15′ 53.5″в.д.,
55°06′11,8″с.ш. 49°14′06,7″в.д.
На Каме тренировочный полет пройдет с 11:00 до 14:00 восточнее от населенного пункта Икское Устье, за правой кромкой транзитного судового хода.
Координаты угловых точек участка:
55° 58′ 00.685″с.ш. 052° 43′ 26.248″ в.д.;
55° 58′ 08.034″с.ш. 052° 43′ 27.021″ в.д.;
55° 58′ 55.389″с.ш. 052° 46′ 31.627″ в.д.;
55° 58′ 48.040″с.ш. 052° 46′ 30.855″ в.д.;
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает жителей республики и гостей Татарстана, что
во избежание несчастных случаев на воде воздержаться от рыбной ловли и от прогулочных поездок на маломерных судах на реках Кама и Волга в указанных районах.
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