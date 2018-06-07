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Татар-информ

7 июня 2018, 17:10

Общество

Новый сувенирный чак-чак и воду высшей категории выпустили в Казани к ЧМ-2018

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Фото: Ильнар Тухбатов

На хлебозаводе № 3 состоялась презентация новой продукции под брендом Visit Tatarstan.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на Казанском хлебозаводе № 3 состоялась презентация новой продукции, разработанной специально для чемпионата мира по футболу. Чак-чак в оригинальной упаковке и питьевая вода высшей категории «Живой ключ» теперь выпускаются под брендом Visit Tatarstan.

«Мы провели исследование: какой продукт туристы чаще всего увозят из Татарстана. На первом месте, как и следовало ожидать, оказался чак-чак. На втором – талкыш калеве, на третьем – кызылык. Мы решили начать с традиционного чак-чака. Выбрали удобную упаковку, которую можно положить в сумку. В цветах решили остановиться на красном, который вызывает аппетит, и желтом, цвете самого чак-чака. Выбирая оформление для воды, также руководствовались удобством потребителя. К слову, если чак-чак только начинает появляться на полках магазинов, то вода уже была представлена в туристическо-информационных центрах города», – рассказала генеральный директор «Центра развития туризма РТ» Дильбар Садыкова.

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Выбирая партнеров, создатели бренда Visit Tatarstan не случайно остановились на хлебозаводе № 3 – ведь именно здесь изготавливают один из лучших чак-чаков в Татарстане. А «Водно-промышленная компания» единственная в республике предлагает питьевую воду высшей категории. Брендированные продукты появятся на полках всех торговых сетей, а также в торговых точках на железнодорожном вокзале, зоне duty free в аэропорту и сувенирных лавках в центре Казани. Стоить чак-чак в фирменной картонной коробке весом 300 г будет 150 рублей, вода объемом 0,5 л – 20 — 22 рубля.

«Нам очень важно не только где и как живут туристы, чем они питаются и что смотрят. Важно, чтобы им было что купить в Татарстане себе и близким. Причем чтобы это максимально, на сто процентов производилось в республике. Чак-чак знают практически все. Наша задача, чтобы он стал носителем бренда Visit Tatarstan и воспринимался еще и как подарок для друзей. Новые чак-чак и вода – это серьезные элементы рекламы и продвижения Татарстана в России и за рубежом», – подчеркнул председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

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По словам главного технолога хлебозавода № 3 Гульзиды Амирхановой, за качеством продукта, как и за сроком годности, предприятие будет строго следить. К слову, срок годности чак-чака – 90 дней, воды – полгода — год. Всего на хлебозаводе сейчас выпускается до 3,5 тонны сладкого лакомства, из них на брендированный продукт приходится примерно 300 кг, то есть тысяча упаковок. «По мере увеличения заказов доля фирменного чак-чака будет увеличиваться. Пока мы выпускаем классический чак-чак, однако у нас есть 10 всевозможных добавок, и со временем мы готовы выпускать лакомство разных видов», – поделилась планами специалист завода. 

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