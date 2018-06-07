Путин: Моего преемника определит российский народ

Президент России сказал, что он не один на политическом Олимпе, а вместе с командой единомышленников.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Преемника Владимира Путина на посту Президента РФ может определить только российский избиратель. Об этом сам Владимир Путин сказал во время «Прямой линии».

Президент России заметил, что преемника в классическом смысле нет, потому что его могут выбрать только российские граждане на всенародном голосовании. При этом он Путин думает о том, что стране нужно новое поколение ответственных управленцев.

На вопрос телеведущего Кирилла Клейменова, не одиноко ли Владимиру Путину на политическом Олимпе, российский лидер сказал, что нет. Он отметил, что добиваться положительных результатов можно только вместе с профессиональной командой единомышленников, которая у него есть.