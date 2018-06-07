В Высокой Горе по программе соципотеки заселен 24-квартирный дом

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Сегодня в поселке ж/д станции Высокая Гора по программе соципотеки был заселен 24-квартирный дом № 71 по улице Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.
В квартиру площадью 35 кв. м заселилась Минебаян Кашапова, которая получила жилье по программе переселения граждан из аварийного жилья. Раньше она проживала в комнате барака в поселке ж/д разъезда Бирюли Высокогорского муниципального района.
«Это был одноэтажный барак 1920 года постройки по улице Станционная безо всяких удобств — с печкой, туалетом на улице, воду надо было носить из колодца. Мы там обитали с 1966 года. Три года назад он сгорел, и наш сельсовет предоставил нам на этой же улице временное жилье — деревянный барак с уличными удобствами. Когда узнала, что все, переезжаем в новостройку, сердце из груди чуть не выскочило», — рассказала Кашапова.
Она также отметила, что довольна квартирой и собирается здесь встретить в июле свое 76-летие.
Инвестор — застройщик дома — Госжилфонд при Президенте РТ. Технический заказчик — ООО СК «ГлавИнвестПроектСтрой», подрядчик — ООО «БарсЭлитСтрой».
С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым Госжилфондом при Президенте РТ, в Татарстане введен в эксплуатацию 101 объект на 2 тыс. 646 квартир площадью 144,5 тыс. кв. м.
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