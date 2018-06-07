Путин пообещал удвоить расходы на строительство дорог

На дорожные работы в ближайщую «шестилетку» направят почти 10 трлн рублей.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В ближайщие шесть лет на дорожное строительство в России направят 9,6 трлн рублей, что в два раза больше аналогичных затрат с 2012 по 2017 год. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время «Прямой линии», отвечая на вопрос водителя, проезжающего по Крымскому мосту.

Если федеральные дороги находятся в более менее приличном состоянии, то количество региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, чуть ли не в два раза меньше. Необходимо добиться качества не только федеральных, но и региональных трасс, подчеркнул Владимир Путин.

«Прямая линия» с главой государства проходит уже 16-й раз. Впервые «народное интервью» прошло в 2001 году. К началу прямого эфира Центр обработки сообщений принял почти 2 млн вопросов.