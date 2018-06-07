Уволен министр финансов Украины

За отставку главы Минфина проголосовали 254 депутата Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 254 депутата Верховной Рады Украины сегодня проголосовали за отставку министра финансов Украины Александра Данилюка. Уволить главу Минфина предложил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Для принятия решения были необходимы голоса 226 депутатов, об этом сообщает РИА Новости.

«Надо принимать государственные решения, а не руководствоваться подростковыми комплексами, которые будут стоить государству миллиарды. С момента назначения министром я постоянно слышал претензии, что я являюсь защитником интересов международных организаций. Нет. Я защищаю интересы украинцев», — заявил Александр Данилюк во время заседания.

В СМИ сообщалось, что на заседании Правительства Украины произошел скандал, когда Данилюк потребовал назначить его советника Яну Бугримовую на место замминистра по вопросам таможенной политики. Однако Гройсман в этом отказал — глава Минфина покинул заседание.

При этом Данилюк написал письмо послам «Большой семерки», где утверждал, что имеет право формировать команду без согласования с Премьером и Президентом.

«Я был бы доволен, если бы я говорил про успехи главы Минфина. Но только что министр финансов дал абсолютно непонятную мне по многим вопросам информацию... Я прошу сегодня вас как руководитель украинского правительства поддержать мое представление об отставке министра финансов Украины. Там сильная команда, мы будем нормально дальше работать», — ответил на слова Данилюка Владимир Гройсман во время заседания Верховной Рады.