Уволен министр финансов Украины

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 254 депутата Верховной Рады Украины сегодня проголосовали за отставку министра финансов Украины Александра Данилюка. Уволить главу Минфина предложил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Для принятия решения были необходимы голоса 226 депутатов, об этом сообщает РИА Новости.
«Надо принимать государственные решения, а не руководствоваться подростковыми комплексами, которые будут стоить государству миллиарды. С момента назначения министром я постоянно слышал претензии, что я являюсь защитником интересов международных организаций. Нет. Я защищаю интересы украинцев», — заявил Александр Данилюк во время заседания.
В СМИ сообщалось, что на заседании Правительства Украины произошел скандал, когда Данилюк потребовал назначить его советника Яну Бугримовую на место замминистра по вопросам таможенной политики. Однако Гройсман в этом отказал — глава Минфина покинул заседание.
При этом Данилюк написал письмо послам «Большой семерки», где утверждал, что имеет право формировать команду без согласования с Премьером и Президентом.
«Я был бы доволен, если бы я говорил про успехи главы Минфина. Но только что министр финансов дал абсолютно непонятную мне по многим вопросам информацию... Я прошу сегодня вас как руководитель украинского правительства поддержать мое представление об отставке министра финансов Украины. Там сильная команда, мы будем нормально дальше работать», — ответил на слова Данилюка Владимир Гройсман во время заседания Верховной Рады.
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