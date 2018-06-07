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Татар-информ

7 июня 2018, 16:20

Политика

Путин: Арест Вышинского — недопустимая политика властей Украины

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Президент России отметил, что нельзя сравнивать арест российского журналиста на Украине и Олега Сенцова в Крыму.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент России Владимир Путин назвал арест на Украине главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недопустимой политикой властей. Такое мнение выразил Президент во время «Прямой линии».

Российский лидер отметил, что журналиста Кирилла Вышинского арестовали на Украине из-за его профессиональной журналистской деятельности. По его мнению, это «недопустимая и беспрецендентная политика украинских властей».

По поводу Олега Сенцова Путин напомнил, что его арестовали за подготовку террористического акта. По мнению Президента, нельзя сравнивать арест Вышинского и Сенцова.

Путин надеется, что «здравый смысл на Украине восторжествует», а Вышинского удастся освободить из-под ареста с помощью международных организаций.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский арестован на Украине 17 мая по обвинению в государственной измене. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Украинский режиссер Олег Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии в Салехарде. Следствие установило, что он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму. В 2014 году ее участники совершили в Симферополе два теракта.

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