Украине предложили забрать Ефремова в ответ на слова о Крымском мосте

Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост и бесплатно поставлять Украине газ в течение 10 — 15 лет.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Украине предложили забрать себе российского актера Михаила Ефремова, который предложил отдать Киеву Крымский мост и бесплатно поставлять Украине газ в течение 10 — 15 лет. С таким предложением выступил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, пишут «Известия» со ссылкой на «Дни.ру».

«Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации?» — заявил Манукян. Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова, добавил он.

По его словам, после таких предложений актеру лучше жить на Украине в согласии с «адским украинским политическим паноптикумом».

В Совфеде заявили, что своими словами о передаче Крымского моста Украине Ефремов нарушил закон.