Украине предложили забрать Ефремова в ответ на слова о Крымском мосте

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Украине предложили забрать себе российского актера Михаила Ефремова, который предложил отдать Киеву Крымский мост и бесплатно поставлять Украине газ в течение 10 — 15 лет. С таким предложением выступил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, пишут «Известия» со ссылкой на «Дни.ру».
«Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации?» — заявил Манукян. Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова, добавил он.
По его словам, после таких предложений актеру лучше жить на Украине в согласии с «адским украинским политическим паноптикумом».
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