Путин: Когда мы говорим о МСЗ, мы не имеем в виду «керосинку»

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Проблему с утилизацией мусора в России можно решить с помощью новых специализированных предприятий, включая мусоросжигательные заводы (МСЗ). Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».
Путин напомнил, что в советское время практически никогда не поднимался вопрос переработки отходов. В России ежегодно производится около 70 млн тонн отходов, поэтому проблему нужно решать.
Президент также сказал о «серых полигонах», которые на самом деле являются обычными свалками, что недопустимо. Кроме того, часть этой сферы криминализована.
Среди способов решения «мусорной» проблемы Путин видит строительство заводов по утилизации отходов. Он отметил, что речь не всегда идет о сжигании мусора, но и в этом случае имеется ввиду сверхсовременное предприятие, а не «керосинка».
«До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то "керосинках", которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а о самых современных предприятиях с новейшими технологиями», — заверил Владимир Путин.
Во время прямого эфира Президент связался с заместителем Председателя Правительства России Алексеем Гордеевым. Он добавил, что из 70 млн тонн мусора в России только 8 процентов перерабатывается. При этом с 1 января 2019 года вступают новые нормативы обращения с отходами, заметил Гордеев.
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