К месту ЧП уже выехали пожарные расчеты.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В частном секторе Кировского района Казани загорелась баня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в частном секторе пришло сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. По предварительным данным, огнем объята баня на улице Малая Гривка.

К месту ЧП уже прибыли сотрудники экстренных служб. На кадрах видеозаписи видно, что у горящей бани стоит пожарная машина и карета скорой помощи.

По сообщениям очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.



