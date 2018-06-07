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Фото: Полина Шевчук
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В частном секторе Кировского района Казани загорелась баня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в частном секторе пришло сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. По предварительным данным, огнем объята баня на улице Малая Гривка.
К месту ЧП уже прибыли сотрудники экстренных служб. На кадрах видеозаписи видно, что у горящей бани стоит пожарная машина и карета скорой помощи.
По сообщениям очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.
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