Россия не планирует выводить войска из Сирии в ближайшее время

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В настоящее время у России нет планов по выводу своих войск из Сирии. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время «Прямой линии».
По его словам, не стоит забывать, что применение военных сил в боевых условиях является уникальным опытом совершенствования вооруженных сил, и никакие учения с этим не сравнятся. Безусловно, это связано с человеческими потерями, о которых Россия никогда не забудет, потому что это была по-настоящему благородная миссия, отметил глава государства.
Боевая работа, произведенная Россией, способствовала стабилизации ситуации в самой Сирии. «Сегодня их армия и правительство контролируют территории, на которых проживают свыше 90 процентов населения этой страны», — заявил Путин.
Российские войска будут находиться на этих территориях до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение международных обязательств, сообщил он.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 16-й раз. Впервые «народное интервью» с главой государства в таком формате прошло в декабре 2001 года. К моменту начала прямого эфира в Центр обработки сообщений поступило более 1,9 млн вопросов.
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