Путин рассказал, почему в России не пользуются популярностью электрокары

Президент России отметил, что для России экологичным транспортом должны стать автомобили на газомоторном топливе.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» рассказал, почему в России целесообразнее пользоваться транспортом на газомоторном топливе, а не электрокарами.

Блогер во время «Прямой линии» задал Путину вопрос о том, будут ли российские власти предоставлять владельцам электрокаров льготы. По словам блогера, его беспокоит состояние экологии в местах большого скопления автомобилей.

Во многих странах мира руководство стимулирует развитие и внедрение экологически чистых видов транспорта, в том числе электромобилей, отметил Путин.

«Для нас это имеет определенную специфику. Для того чтобы подзаряжать электромобиль, нужно иметь какой-то первичный источник. В мире для производства электроэнергии используется в основном уголь», – сказал глава государства.

По его словам, уголь является не самым экологичным видом первичного топлива. В России более экологичным продуктом является газ. По этой причине необходимо переходить на газомоторное топливо.

Первоочередная задача сейчас заключается во внедрении в России автозаправок газомоторным топливом, подчеркнул Путин.