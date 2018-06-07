Путин рассказал, почему в России не пользуются популярностью электрокары

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» рассказал, почему в России целесообразнее пользоваться транспортом на газомоторном топливе, а не электрокарами.
Блогер во время «Прямой линии» задал Путину вопрос о том, будут ли российские власти предоставлять владельцам электрокаров льготы. По словам блогера, его беспокоит состояние экологии в местах большого скопления автомобилей.
Во многих странах мира руководство стимулирует развитие и внедрение экологически чистых видов транспорта, в том числе электромобилей, отметил Путин.
«Для нас это имеет определенную специфику. Для того чтобы подзаряжать электромобиль, нужно иметь какой-то первичный источник. В мире для производства электроэнергии используется в основном уголь», – сказал глава государства.
По его словам, уголь является не самым экологичным видом первичного топлива. В России более экологичным продуктом является газ. По этой причине необходимо переходить на газомоторное топливо.
Первоочередная задача сейчас заключается во внедрении в России автозаправок газомоторным топливом, подчеркнул Путин.
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