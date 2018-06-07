Путин назвал способ решения демографической проблемы в России

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Одним из путей решения демографической проблемы в России может стать привлечение соотечественников. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая началась в полдень.
Путин отметил, что следует пойти «по пути либерализации всего, что связано с получением российского гражданства». Он сказал, что проблемы с демографией перестают быть исключительно медицинскими или социальными и начинают бить по российской экономике.
«У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25 процентов. Это становится ограничителем экономического роста», — подчеркнул Президент России.
Демографическую ситуацию в стране, по его мнению, нужно решать, привлекая соотечественников, несмотря на национальность или религиозную принадлежность. В этом случае речь идет о тех, кто считает себя «кровно связанными с русским миром», владеет русским языком, хочет работать в России.
Подобные меры нужно принимать с учетом мнения российских граждан, заметил Президент.
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