Путин назвал способ решения демографической проблемы в России

Президент России сообщил, что к 2032 году количество женщин детородного возраста в стране сократится почти на четверть.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Одним из путей решения демографической проблемы в России может стать привлечение соотечественников. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая началась в полдень.

Путин отметил, что следует пойти «по пути либерализации всего, что связано с получением российского гражданства». Он сказал, что проблемы с демографией перестают быть исключительно медицинскими или социальными и начинают бить по российской экономике.

«У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25 процентов. Это становится ограничителем экономического роста», — подчеркнул Президент России.

Демографическую ситуацию в стране, по его мнению, нужно решать, привлекая соотечественников, несмотря на национальность или религиозную принадлежность. В этом случае речь идет о тех, кто считает себя «кровно связанными с русским миром», владеет русским языком, хочет работать в России.

Подобные меры нужно принимать с учетом мнения российских граждан, заметил Президент.