Вышел первый трейлер «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером

Брэдли Купер впервые выступил в роли режиссера.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Киностудия Warner Bros. представила новый трейлер фильма Брэдли Купера «Звезда родилась». Главную роль в нем исполнила певица Леди Гага. Видео опубликовано на канале YouTube.

Брэдли Купер впервые выступил в роли режиссера. Фильм стал ремейком мюзикла 1937 года. По сюжету герой Купера сыграл популярного кантри-исполнителя, у которого есть проблемы с алкоголем. Он берет под свою протекцию молодую певицу, и между ними завязывается роман. Сцену, где пара поет и целуется, можно увидеть в официальном трейлере.



Леди Гага рассказала, что композиции не записывали отдельно, актеры пели сразу на съемочной площадке. Брэдли Купер снимал сцены на музыкальных фестивалях «Коачелле» и «Гластонбери».

Премьера фильма «Звезда родилась» запланирована на 4 октября.

Ранее в Сети был представлен трейлер «Хроники хищных городов».